The Economist рассказал о «плане Путина» по крушению доллара
Альтернативная платежная система БРИКС, поддерживаемая Путиным и Китаем, может угрожать доллару как основе мирового финансового порядка. На саммите в Казани Путин предложит создать новую систему для защиты от санкций и уменьшения зависимости от западных валют.
Foreign Affairs: армия России продолжает эффективное наступление
Согласно статье Foreign Affairs, российские войска применяют успешную стратегию наступления, что привело к значительным потерям среди украинских сил. Летом Россия укрепила свои позиции, а в октябре заняла Угледар и вошла в Торецк, эффективно подрывая украинскую оборону.
Politico раскрыл, как Трамп может проиграть и все равно стать президентом
По данным Politico, Дональд Трамп может стать президентом США, даже проиграв выборы. Он может усилить недоверие к результатам, выдвигая обвинения в фальсификациях и оспаривая бюллетени в суде.
NYT: число случаев дезертирства в рядах ВСУ увеличилось в два раза
По данным New York Times, случаи дезертирства в Вооруженных силах Украины удвоились: с января по сентябрь 51 тыс. солдат покинула свои части без увольнения. Украинские военные предупреждают, что ситуация может ухудшиться после февраля, так как многие планировали службу на три года.
Politico: 15-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен против СПГ
Евросоюз планирует ужесточить санкции против российских энергоносителей после завершения мандата Венгрии в Совете ЕС. С января начнется разработка 15-го пакета санкций, нацеленного на ограничение закупок сжиженного природного газа из России.