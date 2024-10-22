Последние зарубежные новости за 21 октября 2024 года: свежие события текущего дня

По данным New York Times, случаи дезертирства в Вооруженных силах Украины удвоились: с января по сентябрь 51 тыс. солдат покинула свои части без увольнения. Украинские военные предупреждают, что ситуация может ухудшиться после февраля, так как многие планировали службу на три года.