Госдеп прокомментировал итоги референдума в Молдавии

Одновременно прошел референдум, по итогам которого Конституцию Молдавии предлагается дополнить словами «о необратимости» европейского курса и провозглашении интеграции в ЕС «стратегической целью». Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов, 50,46% проголосовавших на референдуме поддержали поправки в Конституцию Молдавии о необратимости курса на присоединение к ЕС, против высказались 49,54%. При этом данные Центризбиркома показывают, что от бюллетеней отказались свыше 55 тыс. человек. Плебисцит откровенно провалился на территории Гагаузской автономии Молдавии и на участках, где голосовали жители непризнанного Приднестровья. Так, в Гагаузии против вступления в ЕС высказались 94,84% избирателей, среди жителей Приднестровья — 62,56%. При этом в самой непризнанной республике участков для голосования организовано не было.