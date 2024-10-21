Госдеп прокомментировал итоги референдума в Молдавии

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему убеждены, что будущее Молдавии связано с Евросоюзом, в связи с чем поздравляют граждан этой страны с итогами референдума по евроинтеграции. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
«Мы поздравляем Молдавию с проведением референдума, гарантировавшего курс в Евросоюз в их конституции. Наша точка зрения по-прежнему заключается в том, что будущее Молдавии — это Европа», — сказал Пател.
Представитель Госдепа также утверждал, что Россия якобы предпринимала попытки повлиять на ход президентских выборов и референдума о европейской интеграции в Молдавии путем «кибератак и дезинформации».
20 октября в Молдавии прошли выборы президента. По итогам обработки 100% протоколов, действующий президент Майя Санду получает на выборах главы государства 42,45% голосов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,99%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 3 ноября пройдет второй тур.
Одновременно прошел референдум, по итогам которого Конституцию Молдавии предлагается дополнить словами «о необратимости» европейского курса и провозглашении интеграции в ЕС «стратегической целью». Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов, 50,46% проголосовавших на референдуме поддержали поправки в Конституцию Молдавии о необратимости курса на присоединение к ЕС, против высказались 49,54%. При этом данные Центризбиркома показывают, что от бюллетеней отказались свыше 55 тыс. человек. Плебисцит откровенно провалился на территории Гагаузской автономии Молдавии и на участках, где голосовали жители непризнанного Приднестровья. Так, в Гагаузии против вступления в ЕС высказались 94,84% избирателей, среди жителей Приднестровья — 62,56%. При этом в самой непризнанной республике участков для голосования организовано не было.