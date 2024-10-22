Свердловский детский омбудсмен: детей мигрантов нужно приравнять к инвалидам

Он добавил, что в Екатеринбурге две школы с «достаточно большим количеством этих ребят». Господин Мороков вспомнил школу № 149, где 90% «ребят-мигрантов». «Они все поют гимн РФ по понедельникам, они его знают, даже толком не говоря на русском языке», — добавил Игорь Мороков, ссылаясь на руководителя школы.