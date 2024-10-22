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Свердловский детский омбудсмен: детей мигрантов нужно приравнять к инвалидам

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в эфире ОТВ заявил, что нужно приравнивать школьников из семей мигрантов к категории детей-инвалидов. По его мнению, это позволит сделать классы с меньшим количеством учеников и доплачивать преподавателям.

Источник: Коммерсантъ

«У нас сегодня существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей (детей мигрантов — прим. ред.) тоже нужно приравнивать к этой категории», — сказал Игорь Мороков.

Он добавил, что в Екатеринбурге две школы с «достаточно большим количеством этих ребят». Господин Мороков вспомнил школу № 149, где 90% «ребят-мигрантов». «Они все поют гимн РФ по понедельникам, они его знают, даже толком не говоря на русском языке», — добавил Игорь Мороков, ссылаясь на руководителя школы.

«Мы никогда не сможем сделать, чтобы их было всего три человека в классе, как рекомендовано», — подчеркнул детский омбудсмен.

Помимо этого, Игорь Мороков назвал квадробинг маркером, который говорит о необходимости «что-то делать, но очень аккуратно и потихоньку». «Какому-то ребенку достаточно сказать: “Вася, хорош мяукать, давай заниматься”», — отметил детский омбудсмен и добавил, что нужный подход к ребенку зависит от системы отношений преподавателя и ученика.