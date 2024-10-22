Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи возглавил Сергей Горобец

Сергей Горобец занимал должность заместителя председателя суда. В 1998 году он окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им М. В. Фрунзе. В период с 1988 по 1996 год проходил военную службу. С 1993-го слушатель отделения судебной работы военно-юридического факультета Военного университета Министерства обороны РФ. С отличием окончил университет в 1996 году.