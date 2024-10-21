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Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 21 октября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

The Times: Израиль отработал «крупный ракетный удар» по Ирану

Израиль провел военные учения по ракетной атаке на Иран, об этом сообщили американские разведданные. В маневрах участвовали не менее 16 ракет воздушного базирования и 40 ракет класса воздух-земля. США расследуют утечку секретных документов о планах Израиля, опубликованных в интернете. Документы, датированные 15—16 октября, должны были быть доступны только странам альянса «Пять глаз».

Axios: Израиль направил США свои условия завершения конфликта в Ливане

Израиль передал США документ со своими условиями для разрешения конфликта в Ливане, которые противоречат резолюции 1701 ООН. Среди требований — возможность ЦАХАЛа применять активные меры против перевооружения ливанского движения «Хезболлах» и свобода действий ВВС в воздушном пространстве Ливана.

Иран пожаловался в МАГАТЭ на израильские угрозы ядерным объектам

Иран официально уведомил МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН о угрозах Израиля ядерным объектам страны, сообщил новостной телеканал Iran International. Представитель МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран рассматривает эти угрозы как угрозу безопасности всего международного сообщества и направил протест в указанные организации. Он подчеркнул, что угроза ядерным объектам противоречит международному праву.