Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 21 октября 2024 года

The Times: Израиль отработал «крупный ракетный удар» по Ирану
Израиль провел военные учения по ракетной атаке на Иран, об этом сообщили американские разведданные. В маневрах участвовали не менее 16 ракет воздушного базирования и 40 ракет класса воздух-земля. США расследуют утечку секретных документов о планах Израиля, опубликованных в интернете. Документы, датированные
Axios: Израиль направил США свои условия завершения конфликта в Ливане
Израиль передал США документ со своими условиями для разрешения конфликта в Ливане, которые противоречат резолюции 1701 ООН. Среди требований — возможность ЦАХАЛа применять активные меры против перевооружения ливанского движения «Хезболлах» и свобода действий ВВС в воздушном пространстве Ливана.
Иран пожаловался в МАГАТЭ на израильские угрозы ядерным объектам
Иран официально уведомил МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН о угрозах Израиля ядерным объектам страны, сообщил новостной телеканал Iran International. Представитель МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран рассматривает эти угрозы как угрозу безопасности всего международного сообщества и направил протест в указанные организации. Он подчеркнул, что угроза ядерным объектам противоречит международному праву.