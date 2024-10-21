Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 21 октября 2024 года

Израиль провел военные учения по ракетной атаке на Иран, об этом сообщили американские разведданные. В маневрах участвовали не менее 16 ракет воздушного базирования и 40 ракет класса воздух-земля. США расследуют утечку секретных документов о планах Израиля, опубликованных в интернете. Документы, датированные 15—16 октября , должны были быть доступны только странам альянса «Пять глаз».