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Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани

БЕЛГРАД, 21 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не участвует в саммите БРИКС в Казани 22—24 октября, поскольку ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако, даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию.

Источник: Reuters

Сербский лидер ранее пообещал 20—21 октября сообщить, примет ли он участие в саммите БРИКС, по его словам любое решение оппоненты обернут против него.

«В тот же момент, когда я получил приглашение президента (РФ Владимира — ред.) Путина, сказал российскому послу, что в предыдущие дни договаривался с Туском, и он подтвердил свой визит, он приезжает послезавтра… В среду приезжает Дональд Туск и к нему присоединяется Кириакос Мицотакис, наш греческий друг, на следующий вечер в Белград прибывает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и остается тут два дня. Я был честен с президентом Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне бы было очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю — понимаете Сербию», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии в понедельник, напомнив, что Сербия не присоединилась к европейским санкциям против РФ.