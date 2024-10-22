Стала известна программа саммита БРИКС в Казани

Третий день саммита, 24 октября, начнется с совместного фото глав делегаций — участников XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс». После чего состоится первое пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс», а затем второе пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс» (в формате рабочего завтрака).