Олбани
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иванишвили рассказал о требовании Запада развязать войну с Россией

ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник с Запада предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня.

Источник: © РИА Новости

«Вспомню разговор бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили… Когда с ним вел такой разговор высокопоставленный чиновник страны, Ираклий спросил: “Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?”. Ему сказали: “Наверное, 3−4 дня”. Он сказал: “И ради этих 3−4 дней вы нас уничтожаете?”. Ему ответили: “Вас ведь 3−4 миллиона. За 3−4 дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, будете воевать оттуда”. Это реальность», — сказал Иванишвили в интервью телекомпании «Имеди».

Он добавил, что с Запада звучат заявления о том, что ни при каких обстоятельствах не должна быть допущена война НАТО с Россией.

«Поэтому нас оставили и оставили Украину, нас заставляли воевать и хотят еще раз заставить», — добавил Иванишвили.

НАТО