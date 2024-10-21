Иванишвили рассказал о требовании Запада развязать войну с Россией

«Вспомню разговор бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили… Когда с ним вел такой разговор высокопоставленный чиновник страны, Ираклий спросил: “Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?”. Ему сказали: “Наверное, 3−4 дня”. Он сказал: “И ради этих 3−4 дней вы нас уничтожаете?”. Ему ответили: “Вас ведь 3−4 миллиона. За 3−4 дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, будете воевать оттуда”. Это реальность», — сказал Иванишвили в интервью телекомпании «Имеди».