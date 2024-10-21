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Небензя назвал неприемлемым для РФ членство Украины в НАТО в любом виде

Это не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив, отметил постоянный представитель России при ООН.

Источник: AP 2024

ООН, 21 октября. /ТАСС/. Членство Украины в Североатлантическом альянсе в любом территориальном виде для России абсолютно неприемлемо. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на созванном по запросу западных стран заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив», — отметил дипломат.

НАТО