Небензя назвал неприемлемым для РФ членство Украины в НАТО в любом виде

ООН, 21 октября. /ТАСС/. Членство Украины в Североатлантическом альянсе в любом территориальном виде для России абсолютно неприемлемо. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на созванном по запросу западных стран заседании Совета Безопасности ООН по Украине.