Небензя назвал неприемлемым для РФ членство Украины в НАТО в любом виде

ООН, 21 октября. /ТАСС/. Членство Украины в Североатлантическом альянсе в любом территориальном виде для России абсолютно неприемлемо. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на созванном по запросу западных стран заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
«Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив», — отметил дипломат.