Беглов: Мошенники от моего имени приглашают на разговор по телефону

В понедельник, 21 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что мошенники начали от его имени приглашать граждан на разговор по телефону или видеосвязи. Об этом глава города на Неве сообщил в эфире «Радио России».
— Активизировались мошенники, которые действуют от моего имени. Если к вам обратятся, ссылаясь на меня — игнорируйте такое запросы. Это фейк! Это мошенники! Будьте внимательны, — предупредил губернатор региона радиослушателей.
Напомним, ранее Дениса Удода назначили председателем Жилищного комитета Петербурга. Он официально вступит в должность с 22 октября. До этого Удод занимал должность первого заместителя председателя Жилищного комитета. Теперь он будет отвечать за техническое управление, следить за работой отдела мониторинга аварийного фонда и заниматься управлением капитального ремонта.