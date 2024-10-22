Путин встретится с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта на саммите БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в 2023 году дважды приезжал в Россию — в составе группы лидеров «африканской мирной инициативы» и на второй саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге. В этом году Путин и Рамафоса дважды говорили по телефону. В отношениях России и ЮАР перспективными сферами сотрудничества считаются энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации, также развивается взаимодействие в области космоса и здравоохранения. Двусторонний товарооборот по итогам января-августа 2024 года показал трехпроцентный рост и составил 783 миллиона долларов.