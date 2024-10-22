Путин встретится с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта на саммите БРИКС

Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября и станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите будут представлены 36 стран (22 из них на высшем уровне) и шесть международных организаций на уровне руководителей.
В ходе саммита лидеры стран БРИКС на заседаниях в узком и расширенном составах обменяются мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в различных сферах, рассмотрят вопросы возможного расширения БРИКС за счет новой категории государств-партнеров. Также состоится заседание в формате «аутрич/БРИКС плюс» с участием представителей из почти 40 стран.
Альтернатива западным механизмам
Работа президента РФ на полях саммита в Казани во вторник начнется с череды двусторонних переговоров. Ожидается, что первой в графике российского лидера будет встреча с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
По словам президента РФ, Новому банку развития принадлежит особая роль в укреплении финансового сотрудничества в рамках объединения. Как говорил Путин, в качестве института развития банк уже сейчас представляет собой альтернативу значительному количеству западных финансовых механизмов.
Россия заинтересована в расширении возможностей данной структуры, также отмечал президент РФ. Он считает, что Новый банк должен стать одним из основных инвесторов в крупнейшие технологические и инфраструктурные проекты на пространстве БРИКС и Глобального Юга в целом.
Переговоры с лидерами
После встречи с Роуссефф у Путина запланированы переговоры с лидерами государств. Президент РФ не раз подчеркивал, что Россия открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными в этом дружественными странами.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Казани станут третьим очным контактом лидеров государств в 2024 году. Ранее они встречались во время государственного визита Путина в КНР в мае и на полях саммита ШОС в Астане в июле. Традиционно, лидеры государств обсуждают вопросы торгово-экономических отношений. Также РФ и Китай развивают промышленную кооперацию, высокотехнологичные отрасли, сельское хозяйство, транспортно-логистическое взаимодействие, межрегиональные связи. Приоритетом двустороннего сотрудничества является и энергетика.
Кроме того, Москва и Пекин занимают близкие или совпадающие позиции по ключевым мировым проблемам и выступают за формирование более справедливого и демократичного многополярного миропорядка, обеспечения равной и неделимой безопасности.
Путин и Моди в последний раз встречались летом этого года в Москве. Это был первый визит Моди в Россию за последние пять лет и первая зарубежная поездка премьера Индии после переназначения на пост по итогам всеобщих парламентских выборов.
Россия и Индия успешно развивают взаимодействие в торгово-экономической, научной, культурно-гуманитарной областях, сообщили в пресс-службе президента РФ. Приоритетное значение стороны уделяют кооперации в области энергетики, флагманский проект в сфере мирного атома — строительство атомной электростанции «Куданкулам» в Индии. Развивается сотрудничество в космической области между «Роскосмосом» и Индийской организацией космических исследований.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в 2023 году дважды приезжал в Россию — в составе группы лидеров «африканской мирной инициативы» и на второй саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге. В этом году Путин и Рамафоса дважды говорили по телефону. В отношениях России и ЮАР перспективными сферами сотрудничества считаются энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации, также развивается взаимодействие в области космоса и здравоохранения. Двусторонний товарооборот по итогам января-августа 2024 года показал трехпроцентный рост и составил 783 миллиона долларов.
Развитие отношений с африканским континентом является одним из приоритетных направлений для России, не раз подчеркивал Путин. По его словам, РФ и ее африканских партнеров объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления.
Россия солидарна в своих подходах к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня и с Египтом. В ходе беседы Путина и ас-Сиси, как ожидается, лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, рассмотрят ход реализации договоренностей об углублении двусторонней кооперации. На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой. В январе-августе объем двусторонней торговли увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
БРИКС — не западное объединение
На пяти двусторонних встречах программа переговоров Путина в рамках саммита БРИКС не завершится. В течение трех дней Путин пообщается практически со всеми лидерами государств, приехавшими в Казань, сообщали в Кремле. По словам Ушакова, глава государства сам заявил о таком желании.
Столь высокое внимание Путина к участникам саммита БРИКС объяснимо. Президент РФ неоднократно говорил о том, что в мире начался процесс формирования новых центров развития. Ожидается, что опережающий рост будут демонстрировать страны Юго-Восточной Азии и Африки. А что касается таких членов БРИКС, как Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика, то рост их экономического потенциала будет сопровождаться и ростом их влияния в мире, объяснял ранее Путин.
Сегодня страны объединения уже фактически являются драйверами экономического мирового роста, и именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП. Более того, по некоторым направлениям без стран БРИКС человечество вообще не может существовать, отмечал Путин, имея в виду продовольственные и энергетические рынки.
При этом БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было и никому себя не противопоставляет, заявил Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Он тогда привел в пример высказывание Моди о том, что БРИКС — это не антизападное объединение, а просто «не западное».