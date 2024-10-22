ЦАХАЛ обнаружил в бункере «Хезболлы» в Бейруте 500 миллионов долларов

Официальный представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, провел встречу с журналистами, посвященную израильским ударам по финансовым учреждениям движения «Хезболла».
В ходе мероприятия он продемонстрировал изображение одного из убежищ уничтоженного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, который находился под больницей «Сахель» в Бейруте. Хагари заявил, что в этом укрытии хранится свыше 500 миллионов долларов наличными и в слитках золота.
По его словам, эти средства могли быть направлены на восстановление Ливана, однако вместо этого они пошли на поддержку «Хезболлы». Хагари добавил, что военно-воздушные силы продолжают следить за этим объектом и будут держать его под наблюдением.
Кроме того, Хагари сообщил об ударе в Дамаске, который привел к уничтожению нового главы финансового отдела «Хезболлы», отвечавшего за передачу финансов из Ирана в движение. Несколькими неделями ранее израильские силы уничтожили предшественника нынешнего руководителя этого отдела.
Ранее ЦАХАЛ полностью разрушила подземную сеть туннелей спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Для ее уничтожения было применено 100 тонн взрывчатых веществ.