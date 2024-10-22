Харрис раскритиковала Трампа за отказ повышать минимальную зарплату в США

«Между мной и Дональдом Трампом существует множество различий, включая этот вопрос. Я абсолютно убеждена, что мы должны поднять минимальную заработную плату. Работники, будь то в McDonald’s или где-то еще, должны иметь возможность обеспечивать свои семьи и себя в условиях, которые позволяют удовлетворять их потребности», — заявила Харрис, выступая в рамках одного из предвыборных мероприятий в штате Мичиган.
Она также указала на враждебное отношение Трампа к программе социального обеспечения, отметив, что, «начиная от вопросов минимальной заработной платы до проблем социальной защиты, Трамп явно не понимает нужды трудящихся американцев».
Отвечая на вопрос о том, как она надеется привлечь на свою сторону женскую часть населения, ранее голосовавшую за Трампа, Харрис подчеркнула важность борьбы за сохранение демократии в США, напомнив, что Трампа неоднократно называли «фашистом».
«Этот выбор — о том, куда мы будем двигаться дальше: к новому пути или назад к разделению, ненависти и хаосу, которые символизирует Дональд Трамп», — сказала Харрис, добавив, что завоевывает все новых сторонников по обе стороны политического спектра в США.