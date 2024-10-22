Харрис раскритиковала Трампа за отказ повышать минимальную зарплату в США

«Между мной и Дональдом Трампом существует множество различий, включая этот вопрос. Я абсолютно убеждена, что мы должны поднять минимальную заработную плату. Работники, будь то в McDonald’s или где-то еще, должны иметь возможность обеспечивать свои семьи и себя в условиях, которые позволяют удовлетворять их потребности», — заявила Харрис, выступая в рамках одного из предвыборных мероприятий в штате Мичиган.