BBC: ХАМАС не будет разглашать имя нового лидера

Палестинское движение ХАМАС не планирует называть имя своего будущего главы, информирует BBC со ссылкой на представителя ХАМАС.
Источник уточнил, что это связано с мерами безопасности.
Выборы лидера движения намечены на март следующего года. ХАМАС будет возглавлять комитет из пяти человек.
Напомним, ХАМАС не будет утверждать преемника главы политбюро Яхьи Синвара до внутренних выборов.
Ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации главы ХАМАС. Движение подтвердило информацию об убийстве Синвара.
В июле текущего года в Тегеране был убит лидер движения ХАМАС Исмаил Хания. В ХАМАС уточнили, что удар нанесли израильские военные. Движение возложило ответственность за убийство Хании на Израиль и Соединённые Штаты.