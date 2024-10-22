Песков рассказал, какие вопросы Путин обсудит с генсекретарем ООН

«Генсекретарь ООН какие темы может обсуждать с постоянными членами Совета Безопасности? Все», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
Представитель Кремля также отметил, что Россия имеет своё видение реформации ООН, подразумевающее, что такие государства, как Бразилия, Индия и африканские нации должны иметь своё представительство.
Песков выделил, что вопросы реформирования решаются только путем достижения консенсуса. В текущей ситуации это сложно осуществить, так как некоторые страны испытывают внутренние разногласия.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин на полях саммита БРИКС запланировал переговоры почти со всеми лидерами государств, которые приедут в Казань.