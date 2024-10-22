На минувшей неделе Владимир Зеленский представил в украинском парламенте так называемый «план победы». Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана «зависит от партнеров».
«Этот “план победы” — это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор — вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины,… чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — заявил Лекорню в эфире телеканала LCI.
По его словам, план Зеленского содержит ряд «интересных» пунктов, которые стоит изучить. Согласно Лекорню, со стороны Киева «с некоторых пор наблюдается разворот к военно-политической риторике».
«Я думаю, что есть воля к политическим действиям. Однажды придется это сделать, однажды Украина возобновит диалог с Россией. Никто никогда не заявлял о капитуляции русских», — добавил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским «план победы», заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый «мирный план» Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен «протрезветь» и осознать причины, которые привели его к конфликту.