При ударе ЦАХАЛ по жилому дому в Бейруте погибли четыре человека

В результате атаки Израиля по жилому комплексу рядом с больницей Харири в Бейруте погибло четыре человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана.
По информации ведомства, в настоящее время известно о 20 пострадавших. Всем им оказывается медицинская помощь.
Ранее стало известно, что удар израильских военных по городу Бейт-Лахия на севере Газы привел к гибели не менее 60 человек.
Ближневосточное агентство ООН, занимающееся поддержкой палестинских беженцев и организацией работ, сообщало, что за последние несколько дней более 20 палестинцев погибли в результате атак армии Израиля на временные лагеря, расположенные при школах ООН в секторе Газа.