При ударе ЦАХАЛ по жилому дому в Бейруте погибли четыре человека

Ближневосточное агентство ООН, занимающееся поддержкой палестинских беженцев и организацией работ, сообщало, что за последние несколько дней более 20 палестинцев погибли в результате атак армии Израиля на временные лагеря, расположенные при школах ООН в секторе Газа.