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При ударе ЦАХАЛ по жилому дому в Бейруте погибли четыре человека

Еще 20 человек получили травмы.

В результате атаки Израиля по жилому комплексу рядом с больницей Харири в Бейруте погибло четыре человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана.

По информации ведомства, в настоящее время известно о 20 пострадавших. Всем им оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что удар израильских военных по городу Бейт-Лахия на севере Газы привел к гибели не менее 60 человек.

Ближневосточное агентство ООН, занимающееся поддержкой палестинских беженцев и организацией работ, сообщало, что за последние несколько дней более 20 палестинцев погибли в результате атак армии Израиля на временные лагеря, расположенные при школах ООН в секторе Газа.