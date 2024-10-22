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Sudan War Monitor: самолёт в Судане могли сбить по ошибке

СБР якобы «могли принять борт за военный».

Силы быстрого реагирования, принимающие участие в конфликте в Судане, могли сбить грузовой борт, в котором, предположительно, находились граждане Российской Федерации, «по ошибке», информирует ресурс Sudan War Monitor.

В сообщении утверждается, что самолёт «могли принять за военный».

Портал сообщает, что один из командиров СБР заявил о том, что с помощью «управляемых снарядов» якобы был сбит «египетский» борт «Антонов». Sudan War Monitor пишет, что это следует из обнародованной видеозаписи.

В материале указывается, что командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагало обвинил египетскую сторону в том, что воздушные суда Египта якобы «участвуют в конфликте». Каир отверг данное заявление.

В публикации также говорится, что был сбит самолёт Ил-76. У одного из членов экипажа было обнаружено удостоверение на имя главного инженера Airline Transport Incorporation FZC Виктора Гранова, а у другого — паспорт РФ.

Ранее посольство РФ в Судане сообщило о крушении транспортного самолёта, на борту которого, предположительно, находились граждане Российской Федерации.

Помимо Гранова, по данным журналистов, на борту находился авиаинженер из Башкирии Антон Селиванц.