«Не мой король»: Карла III жестко унизили в Австралии

На кадрах видно, как австралийский политик, повышая голос, высказывает свое недовольство по отношению к британскому монарху после его выступления в австралийском парламенте.
«Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ», — потребовала она.
Лидия Торп продвигает в парламенте интересы коренных народов Австралии, а также призывает прекратить колониальную зависимость от Британии и подписать соответствующий договор.
Ранее газета Daily Mail сообщала, что король Великобритании не станет препятствовать превращению Австралии в республику. В настоящее время Австралия входит в Содружество наций, состоящее из Британии и ее бывших доминионов, и формально остается конституционной монархией, во главе которой стоит Карл III.
Карл III, сын умершей королевы Елизаветы II, унаследовал трон 8 сентября 2022 года в возрасте 73 лет, став старейшим королем Британии на момент начала правления. Его коронация состоялась 6 мая 2023 года.