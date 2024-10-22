Олбани
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не мой король»: Карла III жестко унизили в Австралии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп раскритиковала короля Великобритании Карла III во время его визита в Австралию, советующее видео опубликовал телеканал Sky News.

Источник: © РИА Новости

На кадрах видно, как австралийский политик, повышая голос, высказывает свое недовольство по отношению к британскому монарху после его выступления в австралийском парламенте.

«Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ», — потребовала она.

Лидия Торп продвигает в парламенте интересы коренных народов Австралии, а также призывает прекратить колониальную зависимость от Британии и подписать соответствующий договор.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что король Великобритании не станет препятствовать превращению Австралии в республику. В настоящее время Австралия входит в Содружество наций, состоящее из Британии и ее бывших доминионов, и формально остается конституционной монархией, во главе которой стоит Карл III.

Карл III, сын умершей королевы Елизаветы II, унаследовал трон 8 сентября 2022 года в возрасте 73 лет, став старейшим королем Британии на момент начала правления. Его коронация состоялась 6 мая 2023 года.