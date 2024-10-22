Пушков раскритиковал Санду после выборов в Молдавии

По итогам первого тура никто из кандидатов на выборах в Молдавии не смог набрать более 50 процентов голосов, в связи с чем, 3 ноября, будет проведен второй тур голосования, на котором оппонентами станут Санду, которая набрала 42,45 процента и кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло, набравший 25,98 процентов.