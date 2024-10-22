«Серая, тусклая, лишенная харизмы, зато глава Молдавии в отличных отношениях с США, ЕС, Соросом-младшим
До этого конституционные изменения, направленные на евроинтеграцию Молдавии, поддержали на референдуме 50,46 процента граждан. Против проголосовали 49,54 процента. Президент Молдавии Майя Санду обвинила «преступные группы» в покупке 300 тысяч голосов для влияния на итоги референдума. Таким образом она объяснила минимальный разрыв.
По итогам первого тура никто из кандидатов на выборах в Молдавии не смог набрать более 50 процентов голосов, в связи с чем, 3 ноября, будет проведен второй тур голосования, на котором оппонентами станут Санду, которая набрала 42,45 процента и кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло, набравший 25,98 процентов.