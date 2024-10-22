Newspim написал о плане Сеула отправить военных экспертов на Украину из-за КНДР

В тот же день президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, на котором обсудил перемещения войск Северной Кореи. 21 октября МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева. На встрече он заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна осуществляется в рамках международного права и не направлено против Сеула.