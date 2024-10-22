Politico: новый пакет санкций ЕС против РФ может быть направлен против СПГ

Кроме того, в статье подчеркивается, что некоторые дипломаты и официальные лица, оставшиеся неназванными, обвинили венгерского премьер-министра Виктора Орбана в том, что он использовал председательство своей страны в ЕС для торможения дискуссий о санкционных мерах.