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Politico: новый пакет санкций ЕС против РФ может быть направлен против СПГ

Обсуждение санкционных мер будет проходить после завершения срока председательства Венгрии в ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны намерены в январе вернуться к обсуждению вопроса об усилении санкционных мер по отношению к России после завершения срока председательства Венгрии в Европейском союзе. Это может включать в себя введение ограничений на поставки российского сжиженного природного газа, сообщает газета Politico.

Венгрия неоднократно подчеркивала, что не видит смысла в антироссийских санкциях. Однако теперь Будапешту придется сдать позиции в вопросах направления обсуждений стратегии, отмечается в публикации.

Кроме того, в статье подчеркивается, что некоторые дипломаты и официальные лица, оставшиеся неназванными, обвинили венгерского премьер-министра Виктора Орбана в том, что он использовал председательство своей страны в ЕС для торможения дискуссий о санкционных мерах.

Ранее британский МИД объявил о расширении антироссийских санкций, под ограничения попали газовая компания АО «Русгаздобыча», а также 18 нефтяных танкеров и четыре танкера для перевозки СПГ.