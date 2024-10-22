Вучич прокомментировал референдум в Молдавии

«Вы видели, как это произошло в Молдавии с референдумом. Представьте, что, если бы в нашей стране при голосовании было 12% против чего-то, а потом ночью, когда поступают голоса из диаспоры (из-за границы. — Прим. ред.) все повернулось и станет 0,3% в пользу другой стороны, которая им подходит, и все в порядке. А здесь, когда посмотрите, и с 40% разницы не все в порядке именно из-за этих тем — непризнания Косово и отказа от санкций против РФ», — подчеркнул сербский лидер.