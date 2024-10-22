Маск предсказал банкротство США без радикального сокращения расходов

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что без радикального сокращения государственных расходов США могут оказаться на грани фактического банкротства.
В своем сообщении в Х (ранее Twitter) он подчеркнул, что ситуация с долгом страны напоминает индивидуального заемщика, который взял на себя слишком большие обязательства.
«Если не будет радикального сокращения государственных расходов, то, как человек с чрезмерными долгами, Америка станет фактически банкротом», — написал в понедельник Маск.
Он также отметил, что проценты по государственному долгу быстро начинают поглощать всю налоговую выручку, не оставляя средств для удовлетворение критически важных нужд страны.