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Маск предсказал банкротство США без радикального сокращения расходов

Ситуация с долгом государства напоминает индивидуального заемщика, который взял на себя слишком большие обязательства, отметил владелец X.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что без радикального сокращения государственных расходов США могут оказаться на грани фактического банкротства.

В своем сообщении в Х (ранее Twitter) он подчеркнул, что ситуация с долгом страны напоминает индивидуального заемщика, который взял на себя слишком большие обязательства.

«Если не будет радикального сокращения государственных расходов, то, как человек с чрезмерными долгами, Америка станет фактически банкротом», — написал в понедельник Маск.

Он также отметил, что проценты по государственному долгу быстро начинают поглощать всю налоговую выручку, не оставляя средств для удовлетворение критически важных нужд страны.