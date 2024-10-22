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Глава МО Франции заговорил о размещении сил сдерживания на Украине

Министр отметил, что со стороны Киева наблюдается разворот к военно-политической риторике.

Источник: Аргументы и факты

Французский министр обороны Себастьян Лекорню высказал свою позицию относительно «плана победы» лидера Украины Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул необходимость обсуждения возможности развертывания неядерных сил сдерживания на территории Украины.

Лекорню заявил, что инициативы Зеленского — это «начало политического процесса». Далее Франции нужно задуматься о следующих этапах.

Кроме того, министр отметил, что в заявлениях украинской стороны заметно усиление акцента на военно-политических вопросах.

«Я думаю, что есть воля к политическим действиям. Однажды придется это сделать, однажды Украина возобновит диалог с Россией», — сказал он в эфире телеканала LCI.

Ранее руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявлял, что Москва призывает своих союзников и партнеров воздержаться от поддержки предложений, известных как «план победы», «формула мира» и «саммит мира», которые инициировал Киев.