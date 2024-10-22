Вучич: сербы устали от Украины на фоне игнорирования Косова

Жители Сербии больше не могут слушать высказывания «про целостность Украины» на фоне игнорирования Косова, заявил сербский лидер Александр Вучич.
Он подчеркнул, что сербы устали от затянувшейся интеграции в ЕС. Кроме того, им не приятны высказывания политиков, которые заявляют о «высокой важности территориальной целостности Украины». При этом данные политики не замечают тему территориальной целостности Сербии.
«Люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого. И от разговоров о территориальной целостности Украины и отсутствия при этом уважения территориальной целостности Сербии. Когда доходит до обсуждения Косова и Метохии, люди больше не могут терпеть такую дозу лицемерия и неправды. Я этого не скрываю», — сказал Вучич.
Заявление прозвучало в эфире Радио и телевидения Сербии.
Ранее Вучич объяснил, почему не будет участвовать участие в саммите БРИКС, который состоится
Он заявил, что в эти дни встречает в Белграде премьер-министра Польши Дональда Туска, главу правительства Греции Кириакоса Мицотакиса, а также председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.