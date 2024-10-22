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Вучич: сербы устали от Украины на фоне игнорирования Косова

Политики, говорящие об Украине, не замечают тему территориальной целостности Сербии.

Источник: Reuters

Жители Сербии больше не могут слушать высказывания «про целостность Украины» на фоне игнорирования Косова, заявил сербский лидер Александр Вучич.

Он подчеркнул, что сербы устали от затянувшейся интеграции в ЕС. Кроме того, им не приятны высказывания политиков, которые заявляют о «высокой важности территориальной целостности Украины». При этом данные политики не замечают тему территориальной целостности Сербии.

«Люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого. И от разговоров о территориальной целостности Украины и отсутствия при этом уважения территориальной целостности Сербии. Когда доходит до обсуждения Косова и Метохии, люди больше не могут терпеть такую дозу лицемерия и неправды. Я этого не скрываю», — сказал Вучич.

Заявление прозвучало в эфире Радио и телевидения Сербии.

Ранее Вучич объяснил, почему не будет участвовать участие в саммите БРИКС, который состоится 22—24 октября в Казани.

Он заявил, что в эти дни встречает в Белграде премьер-министра Польши Дональда Туска, главу правительства Греции Кириакоса Мицотакиса, а также председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.