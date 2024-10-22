Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС

ДУБАЙ, 22 окт — РИА Новости. Вступление ОАЭ в БРИКС укрепляет нацбезопасность и способствует стратегической независимости страны от Запада, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль.
«Присоединение ОАЭ к группе БРИКС свидетельствует об эффективности эмиратской дипломатии и сбалансированности ее внешней политики, а также о диверсификации партнеров и стратегической независимости от Запада как о двух опорах ее национальной безопасности», — заявил аль-Гуль.
Также эксперт отметил, что присоединение к БРИКС укрепляет международные позиции ОАЭ как надежного партнера в экономике и торговле и способствует реагированию на глобальные вызовы.
«Вступление ОАЭ в группу БРИКС несет в себе важные последствия, первым из которых является укрепление национальной безопасности и поддержка долгосрочного экономического процветания государства, а во-вторых — укрепление стратегических и экономических позиций на международной арене и противодействие общим глобальным вызовам, в первую очередь изменению климата», — подчеркнул он.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.