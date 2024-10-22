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Великобритания отправит на Украину более 2 млрд фунтов в рамках кредита G7

Погашение кредита будет обеспечиваться из доходов от замороженных российских активов.

Источник: Аргументы и факты

Лондон сможет предоставить киевскому режиму 2,26 миллиарда фунтов стерлингов. Такая информация содержится в заявлении на сайте британского правительства.

Деньги будут направлены в рамках кредита G7. Его погашение станет обеспечиваться из доходов от замороженных российских активов.

«За счет прибыли от попавших под санкции российских активов», — указано в заявлении.

При этом в документе отмечено, что эти средства станут вкладом британского государства в кредит G7.

Ранее лидеры «Большой семерки» провели саммит. Министры обороны стран-участниц решили, что средства от замороженных российских активов будут направлены на военную помощь Украине и восстановление ее инфраструктуры.