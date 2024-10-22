Пушков: при Харрис политика США станет ещё хуже, чем при Байдене

Если кандидат в президенты Соединённых Штатов Камала Харрис одержит победу на выборах, то политика США станет ещё хуже, чем при действующем американском лидере Джо Байдене, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Он уточнил, что Байден боится поддерживать прямую цензуру, а также нарушать конституцию Соединённых Штатов.
«При Харрис все будет как при Байдене, только хуже. Байден её как-то стеснялся выступать за прямую цензуру и прямо нарушать конституцию США. Но идущие за ним лишены вообще каких бы то ни было сомнений и угрызений», — написал Пушков в Telegram.
Глава комиссии СФ по информационной политике отметил, что «агрессивные и жадные до власти» политики установят в США «законченную диктатуру». Пушков добавил, что об этом постоянно предупреждает американский бизнесмен Илон Маск.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Харрис и Байден являются угрозой для Соединённых Штатов.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.