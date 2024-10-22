Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали политзаключенным

Вместе с Фургалом политзаключенными признали Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова. Эксперты посчитали, что следствие так и не предоставило убедительных доказательств участия и организации Фургала и его подельников в убийствах предпринимателей 15 лет назад. Правозащитники также указывают на то, что в судебном заседании была нарушена состязательность сторон, судья давил на присяжных, а подсудимые не смогли предоставить все доказательства в свою защиту.