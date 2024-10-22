Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали политзаключенным

Одна из «правозащитных организаций», которая в России была признана иноагентом, признала бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов по его делу политическими заключенными.

Источник: AmurMedia

Они посчитали, что преследование началось после избрания Фургала губернатором. Об этом сообщает «Московский комсомолец» (16+).

Вместе с Фургалом политзаключенными признали Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова. Эксперты посчитали, что следствие так и не предоставило убедительных доказательств участия и организации Фургала и его подельников в убийствах предпринимателей 15 лет назад. Правозащитники также указывают на то, что в судебном заседании была нарушена состязательность сторон, судья давил на присяжных, а подсудимые не смогли предоставить все доказательства в свою защиту.

Обвинение настаивало, что Фургал, Кадыров, Карепов, Мистрюков и Палей участвовали в убийствах предпринимателей в 2004 году. Дело Мистрюкова было выделено в отдельное производство — он заключил сделку со следствием. Фургала приговорили к 22 годам колонии.