Министр обороны Франции: пора заняться размещением сил сдерживания на Украине

«Этот “план победы” — это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор — и вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России, — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — сказал Лекорню в эфире телеканала LCI (цитата по РИА Новости).