Willax: экс-лидера Перу Толедо приговорили к 20 годам лишения свободы

Суд приговорил бывшего президента Перу Алехандро Толедо к более чем 20 годам лишения свободы. Подробности сообщили авторы Willax.
По данным журналистов, политик обвиняется во взяточничестве. Следствие предполагает, что преступление совершалось в период с 2006 по 2011 год. Толедо за это время получил более 30 миллионов долларов.
Взятку давала одна из крупных компаний Бразилии. Odebrecht выплатила средства, чтобы Толедо добился поддержки идеи строительства участков межокеанской автомагистрали.
«Были продемонстрированы многочисленные нарушения, вмешательство и ускорение процесса торгов по указанной работе и незаконные действия, связанные с Толедо», — отметили журналисты.
Ранее сообщалось, что Толедо был президентом Перу в 2001—2006 годах. Ордер на его арест был выдан в 2017 году.