Sky News: австралийский сенатор накинулась на Карла III прямо в парламенте

Сенатор от австралийского сенатора Лидия Торп раскритиковала короля Великобритании Карла III, который посетил австралийский континент. Об этом сообщает Sky News.
На кадрах можно увидеть, как политик выступает с речью на повышенных тонах, выражая осуждение в отношении британского монарха после его выступления в австралийском парламенте.
«Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ», — громогласно заявила сенатор.
Лидия Торп активно защищает интересы коренных жителей Австралии, настаивая на прекращении колониального подчинения Великобритании и предлагая заключить официальный договор, закрепляющий эту позицию.
Ранее сообщалось, что король Карл III не будет препятствовать уходу Австралии из-под британской короны, чтобы стать республикой. Последний референдум по этому вопросу был проведен в 1999 году, и почти 55% высказались против каких-либо изменений.