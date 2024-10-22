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Демешин договорился с Мишустиным о 300 млн рублей на технику для клиники в Хабаровске

На федеральные средства детская больница им. А. К. Пиотровича сможет приобрести до 50 единиц оборудования.

Источник: Соцсети

Правительство России выделило 300 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для Детской краевой клинической больницы им. А. К. Пиотровича. Ввести медоборудование в эксплуатацию должны в 2025 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На выделенные средства для детского хирургического центра приобретут спиральный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, эндохирургические видеокомплексы, системы рентгенологической навигации и анестезиолого-реанимационное оборудование.

Ситуация со здравоохранением в Хабаровском крае действительно достаточно сложная. Об этом прямо говорит и губернатор Дмитрий Демешин. Однако, помимо кадровых выводов в отношении не справившихся чиновников и жесткого ручного управления отраслью, глава региона задействовал и личный ресурс, развернув работу по привлечению из Москвы дополнительного финансирования, за счет которого удастся решить наиболее критические проблемы. В частности, Демешин воспользовался визитом на Дальний Восток председателя правительства РФ Михаила Мишустина, чтобы привлечь в регион дополнительно 300 млн рублей на модернизацию медицинского оборудования.

Профинансировать приобретение оборудования для больницы пообещал премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Хабаровск в середине июля 2024 года.

Мишустин Михаил