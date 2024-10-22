Демешин договорился с Мишустиным о 300 млн рублей на технику для клиники в Хабаровске

Ситуация со здравоохранением в Хабаровском крае действительно достаточно сложная. Об этом прямо говорит и губернатор Дмитрий Демешин. Однако, помимо кадровых выводов в отношении не справившихся чиновников и жесткого ручного управления отраслью, глава региона задействовал и личный ресурс, развернув работу по привлечению из Москвы дополнительного финансирования, за счет которого удастся решить наиболее критические проблемы. В частности, Демешин воспользовался визитом на Дальний Восток председателя правительства РФ Михаила Мишустина, чтобы привлечь в регион дополнительно 300 млн рублей на модернизацию медицинского оборудования.