Казань на 100% готова к встрече саммита БРИКС, сообщил мэр Метшин

При этом Метшин подчеркнул, что готовиться к «взятию этой штанги» Казань начала задолго до того, как в апреле прошлого года президент РФ подписал указ о проведении саммита в Казани. По его словам, по сути, все то, что было сделано в городе за последние годы, стало своего рода тренировкой перед саммитом БРИКС: не было бы празднования тысячелетия Казани и Универсиады 2013 года, не было бы в городе и Чемпионата мира по водным видам спорта, Чемпионата мира по футболу, мирового чемпионата WorldSkills, Игр будущего и Игр БРИКС.