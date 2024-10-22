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Филиппо: экономическое господство стран БРИКС уже формируется

Роль стран БРИКС возрастает не только в силе экономики, но и на геополитической арене.

Источник: Аргументы и факты

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что доминирование стран БРИКС в экономике уже становится реальностью, и западные государства не смогут этому воспрепятствовать. Об этом пишет РИА Новости.

«Экономическое господство БРИКС уже формируется. Уже два года ВВП БРИКС превосходит ВВП “Большой семерки”», — подчеркнул политик.

Он отметил, что роль стран БРИКС возрастает не только в силе экономики, но и на геополитической арене. Так, по его словам, антироссийские санкции не сработали, а доллар продолжает терять свои позиции.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что БРИКС в отличие от Запада ищет партнёров, а не слуг. По его словам, БРИКС стал привлекательным объединением для стран, которые стремятся к свободе и суверенитету.