Newspim: Южная Корея обсуждает отправку своих военных на Украину

В сообщении Newspim со ссылкой на представителя разведки говорится, что правительство и военные Южной Кореи «рассматривают план отправки персонала, включая офицеров разведки и экспертов по тактике противника». «Южнокорейский персонал» на Украине может допрашивать северокорейских пленных, он также предоставит Киеву сведения о принципах действий северокорейских подразделений, психологии и моральном духе солдат, а также сможет собрать новую информацию о действиях армии КНДР, которая может быть полезна Южной Корее, поясняет агентство.