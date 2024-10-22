«Индия ценит тесное сотрудничество в рамках БРИКС, которое стало важной площадкой для диалога и обсуждения вопросов, касающихся глобальной повестки дня в области развития, реформированной многосторонности, изменения климата, экономического сотрудничества, создания устойчивых цепочек поставок, содействия культурным и межчеловеческим связям и так далее», — приводит слова Моди МИД Индии на своем сайте.
Моди назвал БРИКС важной площадкой для обсуждения глобальных вопросов
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 октября. /ТАСС/. Индия ценит тесное сотрудничество в рамках БРИКС, ставшего важной площадкой для диалога и обсуждения вопросов глобальной повестки. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди перед вылетом в Россию на саммит объединения.