В Казани стартует саммит БРИКС

Перечисленные страны стали первыми членами объединения. Позже к ним присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024-м председательство в БРИКС перешло России. На повестке саммита БРИКС масса экономических вопросов, в которых сходятся интересы всех остальных участников организации.