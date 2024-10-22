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В Казани стартует саммит БРИКС

Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций государств — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

У Президента России Владимира Путина запланированы встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Накануне, 21 октября, в столицу Татарстана прибыли глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, а также замглавы МИД Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

Саммит БРИКС в Казани это 16-я по счету встреча участников объединения, которую посетят представители 33 государств. БРИКС — это объединение стран, основанное в 2006-м. Его название происходит от англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Перечисленные страны стали первыми членами объединения. Позже к ним присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024-м председательство в БРИКС перешло России. На повестке саммита БРИКС масса экономических вопросов, в которых сходятся интересы всех остальных участников организации.