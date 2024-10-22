Посол: западные санкции способствовали интеграции Москвы и Минска

«После начала специальной военной операции (на Украине — ред.) наши геополитические противники попытались отрезать Россию и Беларусь от передовых технологий, чтобы тем самым лишить нас перспектив дальнейшего развития. В более широком контексте одной из целей западников была дестабилизация социально-экономического положения в наших странах. Вводя санкции, которые включали в себя фактическую транспортную блокаду, они рассчитывали, что экономика наших стран не выдержит и попросту рухнет», — сказал Грызлов.