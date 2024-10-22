Посол: западные санкции способствовали интеграции Москвы и Минска

МИНСК, 22 окт — РИА Новости. Запад санкциями надеялся разрушить экономики России и Белоруссии, но, сам того не ожидая, придал колоссальный импульс союзной интеграции, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов.
«После начала специальной военной операции (на Украине — ред.) наши геополитические противники попытались отрезать Россию и Беларусь от передовых технологий, чтобы тем самым лишить нас перспектив дальнейшего развития. В более широком контексте одной из целей западников была дестабилизация социально-экономического положения в наших странах. Вводя санкции, которые включали в себя фактическую транспортную блокаду, они рассчитывали, что экономика наших стран не выдержит и попросту рухнет», — сказал Грызлов.
По его словам, на Западе ожидали, что это неминуемо отразится и на внутриполитической ситуации. «Но на деле наши недоброжелатели, сами того не ожидая, придали колоссальный импульс союзной интеграции», — сказал посол.