ЕС приготовился к «жесткому удару» и победе над Трампом в торговой войне

В 2018 году Трамп впервые ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС, что застало Европу врасплох, та ответила сдержанно, чтобы не эскалировать ситуацию напоминает Politico. Вместо сближения Трамп тогда усилил давление и пригрозил ввести пошлины на экспорт автомобилей из Евросоюза — так и не вступившее в силу решение все равно шокировало Брюссель, который убедился, что республиканец способен разрушить цепочки поставок и разорвать связи с важнейшими союзниками США. Евросоюз затем принял несколько инструментов защиты торговли, включая механизм реагирования на экономическое принуждение.