Фундамент будущего: что такое БРИКС и чем он интересен Узбекистану

В Казани
На полях саммита также могут пройти двусторонние переговоры президента Турции с лидерами России, Китая, Индии, а турецкая газета Milliyet пишет, что возможна первая за много лет встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом.
Объединение расширяется практически с каждым годом, реализует новые проекты по множеству направлений в международной политике, повышает свое участие в доле мирового ВВП.
Узбекистан активно налаживает сотрудничество со странами союза, участвует во многих проектах, например, в Играх БРИКС.
Как развивается БРИКС и чем обусловлен такой высокий интерес к данному объединению со стороны мирового сообщества?
БРИК. Начало
В июне 2006 года на Петербургском экономическом форуме было основано содружество, состоявшее из четырех стран: Бразилии, России, Индии и Китая. Так появился БРИК. Но в 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика, и БРИК стал БРИКСом.
Проще говоря, БРИКС — это аббревиатура из первых букв названий стран-основательниц.
Однако история названия начинается в 2001 году. Тогда экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил в аналитической записке написал Building Better Global Economic BRICs («Строим лучшую мировую экономику БРИКс»). Под стремительно развивающимися мировыми экономиками он подразумевал Бразилию, Россию, Индию и Китай. Кроме того, слово БРИКС созвучно с английским bricks — «кирпичи». Так О’Нил подчеркнул, что эти страны во многом станут фундаментом в построении мировой экономики.
Интересный факт: на китайском БРИКС (金砖国家) читается как «золотой кирпич стран».
Участники объединения
Структура
БРИКС на своем официальном сайте заявлен как неформальное объединение государств. Это не организация, так как нет ни штаб-квартиры, ни устава, ни конкретных руководящих лиц — генсеков, президентов или директоров. Из года в год от страны к стране передается председательство БРИКС, проходят саммиты.
Внутри союза есть несколько советов, в числе которых: Совет экспертных центров, Деловой и Научный советы.
Цели и задачи
Экономика и политика
Страны БРИКС активно развивают международную торговлю, обмениваются инвестициями, увеличивают число совместных инфраструктурных объектов и расширяют использование национальных валют во взаимных расчетах.
Участники объединения поддерживают принцип многополярного мира и координируют свои позиции по мировой повестке.
Соцразвитие
БРИКС ведет большую работу по сокращению бедности и устранению социального неравенства. Отдельное внимание уделяют сфере здравоохранения. Так появилась программа по борьбе с инфекционными заболеваниями. Страны обмениваются данными, проводят совместные клинические испытания и разрабатывают вакцины. На базе этой программы в 2023 году Индия и ЮАР разработали и успешно испытали новую вакцину от малярии.
Технический прогресс
Важное значение придается развитию инноваций во всех сферах жизни, разработке новых технологий. В 2023 году открылся Международный центр исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) в России. Он сотрудничает с ведущими вузами и компаниями из всех стран БРИКС. Центр разрабатывает интеллектуальные системы для здравоохранения и промышленности.
БРИКС в цифрах
Участники объединения не раз отмечали, что работа БРИКС не направлена против третьих сторон.
БРИКС+ и БРИКС «аутрич»
В 2017 году Китай предложил создать постоянный «круг друзей» БРИКС, куда вошли страны-партнеры объединения. Такой формат помогает привлекать к сотрудничеству различные страны глобального Юга. БРИКС+ стал площадкой для обсуждений вопросов повестки дня и решения каких-либо региональных проблем.
BRICS «аутрич» (outreach) — тоже инициатива по приглашению к диалогу БРИКС других стран, предложенная ЮАР в 2013 году. Однако она несколько отличается от БРИКС+.
«Аутрич» подразумевает налаживание связей со странами субрегиона чередующейся каждый год страны-председателя. А вот формат БРИКС+ не ограничивается регионами, предлагает более широкий подход к сотрудничеству с мировыми партнерами.
Проекты
Как объединение постоянно расширяющееся и глобальное, БРИКС создает множество проектов, которые так или иначе способствуют ускоренному росту экономик стран союза и их партнеров.
Так, БРИКС планирует создать свою собственную валюту без упразднения нацвалют в расчетах.
Ведет работу Новый банк развития, который был создан для сбора ресурсов на проекты инфраструктуры. Сейчас в портфеле Банка 96 проектов, а общая сумма утвержденного финансирования составляет $32,8 млрд.
Еще одно новшество — BRICS Pay (БРИКС «пэй») — собственная платежная система, объединяющая национальные системы союза. Запустить ее планируют не раньше 2025 года, но участники Делового форума БРИКС уже получили демо-карты BRICS Pay. На счету находятся средства, которыми можно расплатиться за кофе или сувениры. Карточки действуют в трех точках Центра международной торговли.
Однако в списке проектов БРИКС не только экономика и финансы. Ежегодно проходят мультиспортивные Игры БРИКС, фестиваль документальных фильмов, открылся Университет БРИКС, ведут работу Экспертные центры и еще множество других инициатив, направленных на совершенствование науки, искусства и образования.
В чем плюс участия для Узбекистана
Узбекистан не является формальным участником БРИКС+, однако, к примеру, в июне 2022 года Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принимал участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате «БРИКС плюс».
Как считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиёр Эргашев, Узбекистану должно быть интересно участие в проектах БРИКС по формированию платежных систем, которые бы позволили создать альтернативу Бреттон-Вудской системе, где доллар — мировая резервная валюта.
«В период геополитической трансформации усиливается конфронтация между различными блоками, и в рамках этой конфронтации одним из главных инструментов будет использование валют и каких-то санкций, которые касаются, прежде всего, обращения валют, обмена валюты. Поэтому формирование альтернативы Бреттон-Вудской системы — это один из главных шагов на пути формирования нового многополярного миропорядка», — объясняет эксперт.
По его мнению, активная работа с БРИКС для Узбекистана — объективная необходимость для развития производства и усиления внешнеэкономических связей, поиска новых партнеров, поиска новых партнеров и рынков.
«Узбекистану нужно искать новые рынки, не привычные скукоживающиеся рынки западных стран, а новые рынки, растущие. Туда надо выходить узбекскому бизнесу. Смотреть на Запад и делать ставку на Запад в нынешних условиях — это все равно, что идти вперед, но при этом голова повернута назад».
Эксперт считает, что логика глобальных изменений будет вести Узбекистан в сторону БРИКС, а не в сторону Запада, потенциал которого снижается.
«Запад ничего не предлагает конструктивного, нового, позитивного, объединяющего. Запад только делит, а Глобальный Юг предлагает объединяться, предлагает идти вперед, развиваться на основе равноправия, равенства. Это очень важно, и это привлекает все страны», — говорит директор ташкентского Центра исследовательских инициатив «Ma’no».