Фундамент будущего: что такое БРИКС и чем он интересен Узбекистану

Об истории БРИКС, его развитии и планах читайте в материале Sputnik Узбекистан.

В Казани 22—24 октября пройдет XVI саммит БРИКС, который может стать самым масштабным внешнеполитическим событием в России, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На мероприятие приглашены порядка 36 лидеров государств, страны таких объединений, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Свое участие подтвердил и генсек ООН Антониу Гутерриш.

На полях саммита также могут пройти двусторонние переговоры президента Турции с лидерами России, Китая, Индии, а турецкая газета Milliyet пишет, что возможна первая за много лет встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом.

Всего в рамках своего председательства в этом году в БРИКС Россия проводит свыше 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Объединение расширяется практически с каждым годом, реализует новые проекты по множеству направлений в международной политике, повышает свое участие в доле мирового ВВП.

Узбекистан активно налаживает сотрудничество со странами союза, участвует во многих проектах, например, в Играх БРИКС.

Как развивается БРИКС и чем обусловлен такой высокий интерес к данному объединению со стороны мирового сообщества?

БРИК. Начало

В июне 2006 года на Петербургском экономическом форуме было основано содружество, состоявшее из четырех стран: Бразилии, России, Индии и Китая. Так появился БРИК. Но в 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика, и БРИК стал БРИКСом.

Проще говоря, БРИКС — это аббревиатура из первых букв названий стран-основательниц.

Однако история названия начинается в 2001 году. Тогда экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил в аналитической записке написал Building Better Global Economic BRICs («Строим лучшую мировую экономику БРИКс»). Под стремительно развивающимися мировыми экономиками он подразумевал Бразилию, Россию, Индию и Китай. Кроме того, слово БРИКС созвучно с английским bricks — «кирпичи». Так О’Нил подчеркнул, что эти страны во многом станут фундаментом в построении мировой экономики.

Интересный факт: на китайском БРИКС (金砖国家) читается как «золотой кирпич стран».

Участники объединения

На июнь 2024 года в БРИКС входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Однако заявки на присоединение к содружеству продолжают поступать. Так, на данный момент, известно о желании вступить в БРИКС или сотрудничать с ним в той или иной области, как минимум, от 35 стран мира.

Структура

БРИКС на своем официальном сайте заявлен как неформальное объединение государств. Это не организация, так как нет ни штаб-квартиры, ни устава, ни конкретных руководящих лиц — генсеков, президентов или директоров. Из года в год от страны к стране передается председательство БРИКС, проходят саммиты.

Внутри союза есть несколько советов, в числе которых: Совет экспертных центров, Деловой и Научный советы.

Цели и задачи

Экономика и политика

Страны БРИКС активно развивают международную торговлю, обмениваются инвестициями, увеличивают число совместных инфраструктурных объектов и расширяют использование национальных валют во взаимных расчетах.

Участники объединения поддерживают принцип многополярного мира и координируют свои позиции по мировой повестке.

Соцразвитие

БРИКС ведет большую работу по сокращению бедности и устранению социального неравенства. Отдельное внимание уделяют сфере здравоохранения. Так появилась программа по борьбе с инфекционными заболеваниями. Страны обмениваются данными, проводят совместные клинические испытания и разрабатывают вакцины. На базе этой программы в 2023 году Индия и ЮАР разработали и успешно испытали новую вакцину от малярии.

Технический прогресс

Важное значение придается развитию инноваций во всех сферах жизни, разработке новых технологий. В 2023 году открылся Международный центр исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) в России. Он сотрудничает с ведущими вузами и компаниями из всех стран БРИКС. Центр разрабатывает интеллектуальные системы для здравоохранения и промышленности.

БРИКС в цифрах

После расширения БРИКС в начале 2024 года блок составляет около 35,7% мирового ВВП по паритету покупательной способности и 46% населения Земли. Совокупная площадь стран БРИКС — 32% суши (48,4 млн квадратных метра), что в 2 раза больше, чем у G7. Как упоминалось ранее, страны союза наращивают долю расчета в нацвалютах. Сейчас она уже достигла 65%.

Участники объединения не раз отмечали, что работа БРИКС не направлена против третьих сторон.

БРИКС+ и БРИКС «аутрич»

В 2017 году Китай предложил создать постоянный «круг друзей» БРИКС, куда вошли страны-партнеры объединения. Такой формат помогает привлекать к сотрудничеству различные страны глобального Юга. БРИКС+ стал площадкой для обсуждений вопросов повестки дня и решения каких-либо региональных проблем.

BRICS «аутрич» (outreach) — тоже инициатива по приглашению к диалогу БРИКС других стран, предложенная ЮАР в 2013 году. Однако она несколько отличается от БРИКС+.

«Аутрич» подразумевает налаживание связей со странами субрегиона чередующейся каждый год страны-председателя. А вот формат БРИКС+ не ограничивается регионами, предлагает более широкий подход к сотрудничеству с мировыми партнерами.

Проекты

Как объединение постоянно расширяющееся и глобальное, БРИКС создает множество проектов, которые так или иначе способствуют ускоренному росту экономик стран союза и их партнеров.

Так, БРИКС планирует создать свою собственную валюту без упразднения нацвалют в расчетах.

Ведет работу Новый банк развития, который был создан для сбора ресурсов на проекты инфраструктуры. Сейчас в портфеле Банка 96 проектов, а общая сумма утвержденного финансирования составляет $32,8 млрд.

В июле 2014 года появился Пул условных валютных резервов. Это соглашение, по которому ЦБ стран БРИКС могут помогать друг другу при возникновении проблем с долларовой ликвидностью (возможность быстро обменять одну денежную единицу на другую). Объем пула — $100 млрд.

Еще одно новшество — BRICS Pay (БРИКС «пэй») — собственная платежная система, объединяющая национальные системы союза. Запустить ее планируют не раньше 2025 года, но участники Делового форума БРИКС уже получили демо-карты BRICS Pay. На счету находятся средства, которыми можно расплатиться за кофе или сувениры. Карточки действуют в трех точках Центра международной торговли.

Однако в списке проектов БРИКС не только экономика и финансы. Ежегодно проходят мультиспортивные Игры БРИКС, фестиваль документальных фильмов, открылся Университет БРИКС, ведут работу Экспертные центры и еще множество других инициатив, направленных на совершенствование науки, искусства и образования.

В чем плюс участия для Узбекистана

Узбекистан не является формальным участником БРИКС+, однако, к примеру, в июне 2022 года Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принимал участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате «БРИКС плюс».

Как считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиёр Эргашев, Узбекистану должно быть интересно участие в проектах БРИКС по формированию платежных систем, которые бы позволили создать альтернативу Бреттон-Вудской системе, где доллар — мировая резервная валюта.

«В период геополитической трансформации усиливается конфронтация между различными блоками, и в рамках этой конфронтации одним из главных инструментов будет использование валют и каких-то санкций, которые касаются, прежде всего, обращения валют, обмена валюты. Поэтому формирование альтернативы Бреттон-Вудской системы — это один из главных шагов на пути формирования нового многополярного миропорядка», — объясняет эксперт.

По его мнению, активная работа с БРИКС для Узбекистана — объективная необходимость для развития производства и усиления внешнеэкономических связей, поиска новых партнеров, поиска новых партнеров и рынков.

«Узбекистану нужно искать новые рынки, не привычные скукоживающиеся рынки западных стран, а новые рынки, растущие. Туда надо выходить узбекскому бизнесу. Смотреть на Запад и делать ставку на Запад в нынешних условиях — это все равно, что идти вперед, но при этом голова повернута назад». уверен Бахтиёр Эргашев.

Эксперт считает, что логика глобальных изменений будет вести Узбекистан в сторону БРИКС, а не в сторону Запада, потенциал которого снижается.