Yonhap: Сеул допустил смену позиции по поставкам Киеву

В Сеуле рассматривают вариант с поэтапным переходом от увеличения помощи, не связанной с оружием, до начала поставок Киеву летального наступательного вооружения в зависимости от развития сотрудничества между РФ и КНДР. «Мы будем принимать поэтапные меры, следя за ситуацией с военным сотрудничеством России и Севера, в том числе следя за российской помощью в сфере военных технологий и отправкой северокорейских солдат [в Россию]», — сказал источник агентства. В Москве уже называли утверждения об отправке частей Корейской народной армии в Россию уткой.