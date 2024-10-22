Узбекский город застроят петербургским микрорайоном

В мае 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время официального визита Владимира Путина сообщил, что одна из улиц Нового Ташкента получит название «Санкт-Петербург». Российский президент в ответ на это сказал, что она будет «самой красивой». Александр Беглов назвал решение узбекского лидера «большой честью для нашего города» и добавил, что считает бывшую союзную республику одним из ключевых международных партнеров. Этой же весной он встречался в Смольном с ташкентскими властями и обсуждал «дорожную карту» развития межрегионального сотрудничества. В апреле в Ташкенте прошли Дни Санкт-Петербурга. Дни Ташкента в Петербурге в Смольном пообещали провести текущей осенью.