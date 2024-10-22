В Беларуси начинается отправка призывников на срочную военную службу

Как рассказали в оборонном ведомстве, в первый день в войска будет направлено около тысячи призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций Вооруженных Сил, Минской военной комендатуры и 72-го гвардейского объединенного учебного центра. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в октябре — ноябре планируется направить около 10 тыс. человек.



Около 58 тыс. молодых людей подлежат вызову на призывные комиссии осенью текущего года.



При этом в военном ведомстве также отмечают, что увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, будет проведено своевременно — в октябре — ноябре 2024 года.