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В Беларуси начинается отправка призывников на срочную военную службу

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 22 октября начинается отправка граждан Беларуси, призванных на срочную военную службу, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск МВД, органов пограничной службы и государственной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Источник: Sputnik.by

Как рассказали в оборонном ведомстве, в первый день в войска будет направлено около тысячи призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций Вооруженных Сил, Минской военной комендатуры и 72-го гвардейского объединенного учебного центра. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в октябре — ноябре планируется направить около 10 тыс. человек.

Около 58 тыс. молодых людей подлежат вызову на призывные комиссии осенью текущего года.

При этом в военном ведомстве также отмечают, что увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, будет проведено своевременно — в октябре — ноябре 2024 года.