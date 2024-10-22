В Казахстане в правила исполнения бюджета внесли изменения

Также говорится, что при обнаружении несоответствия счета к оплате на бумажном носителе вышеперечисленным случаям в период приема, счет к оплате возвращается без оформления письма с отметкой о возврате в первом экземпляре реестра счетов к оплате — за подписью уполномоченного лица государственного учреждения, во втором экземпляре — за подписью ответственного исполнителя территориального подразделения казначейства.