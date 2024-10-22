«Казань станет одним из центров мировой политики»: чего ждут от саммита БРИКС в России

Из последнего некое исключение может быть сделано только для Турции. Тот же Эрдоган настолько поднаторел в своей пресловутой «многовекторности», что «другом Запада» Анкара уже совсем не выглядит. Правда, в НАТО состоит. Но это, как говорится, другое. Тем более Турция на данный момент по большинству региональных вопросов выступает скорее оппонентом США. Достаточно вспомнить жесткую риторику Эрдогана против агрессии Израиля в отношении Палестины и Ливана. И это при всеобъемлющей поддержке Вашингтоном воинствующей политики израильского правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.