Что такое БРИКС, кто в него входит и почему он важен для развивающихся стран

Термин BRIC ввел в 2001 году экономист Джим О’Нил в аналитической записке для Goldman Sachs, чтобы обозначить четыре страны — Бразилию, Россию, Индию и Китай, которые, по его прогнозам, могли стать основными двигателями мирового экономического роста к 2050 году. Эти государства демонстрировали самые высокие темпы экономического развития, а их влияние на глобальную экономику только усиливалось. Аббревиатура BRIC сложилась из первых букв названий стран. Получилось символично: слово brick переводится с английского как «кирпич» — отсылка к тому, что на основе роста четырех стран будет строиться мировая экономика.