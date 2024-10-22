В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Премьер-министр Эфиопии

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия официально вступила в БРИКС 1 января 2024 года. Решение о включении страны в объединение было принято в августе прошлого года на 15-м саммите, прошедшем в южноафриканском городе Йоханнесбурге.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня, с 22 по 24 октября. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
У Президента России Владимира Путина 22-го числа запланированы встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Фото, видео: пресс-служба Раиса РТ.