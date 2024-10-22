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Посол России: уехавшие из Беларуси оппозиционеры не имеют влияния в стране

По словам дипломата, в бежавших из страны оппозиционерах разочаровались даже сторонники, которые признают, что их деятельность не приносит никаких результатов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Белорусские оппозиционеры, покинувшие страну после прошедших в 2020 году президентских выборов, не имеют никакого влияния в республике, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов.

«Что касается “беглых”, которые укрылись у своих хозяев в Польше, Латвии и Литве, то судьба их крайне печальна… Они не имеют никакого влияния, признания и тем более уважения», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, в этих оппозиционерах разочаровались даже их сторонники. Они открыто признают, что деятельность оппозиционных «кабинетов» и других фиктивных структур не приносит никаких результатов, добавил Грызлов.

Как отметил посол, их работа «сегодня сводится к выклянчиванию очередных подачек якобы на поддержку так называемого “демократического движения”. При этом часть этих средств оседает в карманах “вождей оппозиции”, а остальные деньги тратятся на “бессмысленные турне в западные столицы, чтобы сфотографироваться рядом с очередным известным политиком, подкараулив его в буфете”.