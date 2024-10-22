Посол России: уехавшие из Беларуси оппозиционеры не имеют влияния в стране

Как отметил посол, их работа «сегодня сводится к выклянчиванию очередных подачек якобы на поддержку так называемого “демократического движения”. При этом часть этих средств оседает в карманах “вождей оппозиции”, а остальные деньги тратятся на “бессмысленные турне в западные столицы, чтобы сфотографироваться рядом с очередным известным политиком, подкараулив его в буфете”.